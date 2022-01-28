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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 20 araç kurtarıldı

İHA

Tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 20 araç kurtarıldı

Ardahan'da tipi nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans ile 20 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan 1’i ambulans 20 araç, il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ardahan merkez ile Göle ve Hanak ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı.
Hanak ilçesine bağlı Çat köyüne giden ambulans yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak hastalara ulaşması sağlandı.
Ayrıca kent merkezinde kar temizleme çalışması yapan ekipler, kapalı olan köy yollarını da ulaşıma açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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