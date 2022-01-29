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İlçede yaban hayatını unutmadı Hanak’ta yabani hayvanlar için karla kaplı alanlara yem bırakıldı

İHA

İlçede yaban hayatını unutmadı Hanak’ta yabani hayvanlar için karla kaplı alanlara yem bırakıldı

Hanak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için karla kaplı araziye yem bıraktı.
Ardahan'da, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için besleme çalışması yapıldı. Olumsuz hava koşullarının yaban hayatını etkilemesi üzerine, Hanak İlçe Kaymakamlığı harekete geçti. İlçede Hanak Kaymakamı V. Damal Kaymakamı Burak Keser ve protokol, yaban hayvanlarının imdadına yetişti. Protokol, ilçe sınırları içerisinde bulunan orman ve orman içi mera alanlarında belirlenen alanlara sakatat, yem ve ot bıraktı.
Doğal yaşamın popülasyonu için çalıştıklarını belirten Hanak Kaymakamı V. Damal Kaymakamı Burak Keser, "Kış şartlarının ağır geçtiği bölgemizde yaban hayatını oluşturan canlı bileşenler ekosistem dengesinin vazgeçilmez unsurudur. Biz burada beslenme zorluğu yaşayan etçil, otçul ve omnivor yaban hayvanlarına yönelik çeşitli besin kaynağını bırakmış olduk."
Hanak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Resmi Veteriner Hekim Akın Saraçoğlu, "İlçemizde yaban hayatı açısından kış mevsimi hayati önem taşıyan bir periyoddur. Yeterli bitki örtüsünün bulunmadığı dar ve güvensiz bölgelerde toplanmak zorunda olan büyük ve küçük memeliler, kuş türleri açlık durumundan olumsuz etkilenmektedir. Açlık şartlarına teslim olan yaban hayvanlarının kaybedilişi ekosistemin biyolojik çeşitliliği konusunda olumsuz sonuçlara neden olur. Belli dönemlerde otçul ve etçilomnivor hayvanların besin kaynaklarına dikkat edilerek gerekirse tam izole bölgelerde yapılan besleme çalışması zor şartlar altında hayatına devam eden hayvan dostlarımız için büyük önem arz etmektedir’’ şeklinde ifade etti.
Hanak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde Hanak Kaymakamlığı, Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı, Ardahan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile birlikte ilçede ekolojik geçiş ve barınma alanlarına 50 kilo kuru mama, 200 kilo çiğ tavuk ve 140 kilo samanyeşil ot bırakıldı.

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