Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti

Doğuş Poyraz DURAK/GOLE (Ardahan), (DHA)ARDAHAN´ın Göle ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Sarıkaya (78) tandırda ekmek pişirirken alevlerin elbisesine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.
Olay, Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi´nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Evindeki tandırda ekmek pişiren Fatma Sarıkaya´nın elbisesinae kıvılcım sıçradı. Elbisesi bir anda alev içerisinde kalan Sarıkaya´nın çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan Fatma Sarıkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi´ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Göle Doğuş Poyraz DURAK
2022-01-31 22:06:11
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