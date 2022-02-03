Ardahan Belediye Başkanı Demir'in kandil mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.
Başkan Demir mesajında, “Rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin müjdecisi olan Regaip Gecesi; Allah’a yapılan ibadet ve duaların kabul edildiği, Mübarek üç ayların başlangıcıdır. Kardeşliğin daimi olduğu, Sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği mutu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı, Ramazan ayının habercisi Üç Aylar ve Regaip Kandili mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.