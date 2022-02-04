Regaip Kandili Posof’u aydınlattı

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı içerisinde yer alan Regaip gecesi Posof’ta coşku ile idrak edildi.
Posof’ta yaklaşık iki yıldır bir araya gelemeyen cemaat Posof merkez camisini doldurdu. Bayanların da katıldığı gece de Kuranı kerim tilaveti ve ilahiler okundu. İlçe müftüsü Osman Gül tarafından üç aylar ve kandil konusunda bilgiler verildi. Yapılan tövbe ve istiğfardan sonra dualar edildikten sonra yatsı namazı kılındı. Namazdan sonra hayırseverler tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.