Aç kurt yavru köpeği böyle götürdü

Ardahan’da bir evin önüne kadar gelen aç kurt, yavru köpeğe saldırarak alıp götürdü.

Ardahan’da etkili olan olumsuz hava şartları, doğal yaşamı da etkiliyor. Yiyecek bulmak için Halilefendi Mahallesine kadar inen aç kurt, burada Özgen Çakar’a ait evin önündeki yavru köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda kurt, yavru köpeği kısa sürede parçaladı. Kurt daha sonra köpeği alarak uzaklaştı.

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