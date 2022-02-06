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Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali düzenlenecek Başkan Azizoğlu’ndan festivale davet

İHA

Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali düzenlenecek Başkan Azizoğlu’ndan festivale davet

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu 7'incisi gerçekleşecek olan Kristal Göl ve Buz Festivaline herkesi davet etti.
Ardahan ve Kars arasında yer alan, soğuk havanın etkisiyle yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde, buz tabakası yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.
Kışın yüzeyi tamamen donduğu için üzerinde Eskimo usulü balıkçılık, atlı kızak keyfi ve kar motoru ile gezinti imkanı sunulan Çıldır Gölünde, 12 Şubat'ta "7. Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" organize edilecek.
Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenecek festivalde, JAK timlerinin Dalış gösterisi, atlı kızak, atlı okçuluk, rahvan ve dörtnala at yarışları yapılacak. Genç bayan ve genç erkekler kategorisinde atletizm yarışları da yapılacak festivalde, buz üzerinde güreş, buz pateni ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.
Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, 12 Şubat tarihinde Türkiye’nin en büyük buz pistinde 7’ncisi gerçekleşecek olan Kristal Göl ve Buz Festivaline tüm Türkiye’yi davet ederek, ’’Bu doğal güzellikleri herkese sunuyoruz. Amacımız bölgemizi, ilimiz Ardahan’ı tanıtmak ve bu nedenle herkesi buraya davet ediyoruz. Festivalde çeşitli etkinlikler olacak, Atlı kızakların yarışı, rahvan at yarışları, dörtnala at yarışı, eskimo usulü balık avı, JAK timlerinin su altına dalışı ve birçok etkinlik olacak. Tüm Türkiye'yi masal diyarı Çıldır gölüne davet ediyorum’’ dedi.

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