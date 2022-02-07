Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimine doğru

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB), 2022 kongresinde başkan adayı olduğunu açıklayan Uğur Daşdemir, basınla bir araya geldi.

Daşdemir, düzenlediği basın toplantısında, ‘ESOB Gençtir, Gençlik Yönetmeli’ temasıyla yola çıktıklarını söyleyerek, ''Ardahan esnafı için önemli projelerimiz var. Vaat etmeye değil, hizmet üretmeye geliyoruz. Ardahan esnafı sahipsizdir. Koltuk için değil, hizmet için ESOB Başkanlığına talibiz'' dedi.

Ardahan esnafının hakkının korunmadığını, mal ve hizmet alımlarının dışarıdan yapıldığını açıklayan ESOB Başkan adayı Uğur Daşdemir, ''Kurumlar tüm ihtiyaçlarını dışarıdan gideriyor. Sarp Sınır Kapısı yaya trafiğine açık, ancak İki tane sınır kapısı olan Ardahan’ın sınır kapılarının kapalı olması esnaf için çok büyük talihsizliktir. İki tane kapımız var, Gümrük Müdürlüğü’nün Kars’ta olması yetkililerin beceriksizliğinden kaynaklanmaktadır. Biz Ardahan esnafına sahip çıkacağız. Kurum ihalelerini Ardahan esnafı alacak, temel amacımız Ardahan esnafının kazanması için gayret göstereceğiz” ifadesini kullandı.

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