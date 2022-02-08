Başkan Demir’den yetiştiriciye müjde

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Son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılardan nasibini alan kesimlerden arasında bulunan Ardahanlı hayvan üreticilerine müjdeli haber Belediye Başkanı Faruk Demir’den geldi.

Şubat ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısında ele alınan gündem başlıklarından biri de hayvancılık alanındaki sıkıntılardı. Sürekli artan yem ve saman fiyatları nedeniyle zor günler geçiren köylü vatandaşların üzerindeki sıkıntıları azaltmak amacıyla Belediye Başkanı Faruk Demir başkanlığında toplanan ve tüm üyelerin desteği ile alınan karar gereği kapalı hayvan pazarına girişlerde hayvan başına ödenen ücret 5 liradan 1 liraya indirildi.

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