5 ilde kaçak sigara operasyonu: 9 gözaltı

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Ardahan merkezli 5 ilde sigara kaçakçılarına yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının kentte sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik soruşturmaları kapsamında, Ardahan, Antalya, Van, Bingöl ve Erzurum'da 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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