Göle eksi 26 ile buz tuttu, araçlar çalışmadı

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Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 26,1 dereceye kadar düştü.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'da araçlar çalışmadı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı. Vatandaşlar otomobillerini başka araçların akülerinden takviye yaparak çalıştırabiliyor.

Aracı çalışmayan Emin Keser, ’’Gece saatlerinde sıcaklık eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Gördüğünüz gibi sabah saatlerinde çalışmayan aracımızı takviye yaparak çalıştırabiliyoruz. Şubat ayındayız ama burada hayat durdu resmen’’ şeklinde konuştu.

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