150 tonluk kardan Atatürk’ün heykeli yapılıyor

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, "Altın At Kristal Buz Festivali" kapsamında, Atatürk heykelinin yapımında kullanılacak karın kamyonlarla taşınmasının ardından heykelin yapımına başlandı.

Çıldır Belediyesine bağlı ekipler, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü etrafında heykelin yapılacağı alana yaklaşık 70 kamyon kar taşıdı.

Bölgeye yeterli miktarda kar taşınması sonrası, Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesinin katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Özen koordinasyonunda Kars’tan ve Erzurum üniversitelerden gelen heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 7 kişilik ekip, kardan Atatürk’ün bakış temalı heykelini yapmaya başladı.

Çıldır Gölü üstünde, 12 Şubat'ta "7. Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" organize edilecek. Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenecek festivalde, atlı kızak, atlı okçuluk, rahvan ve dörtnala at yarışları yapılacak.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Özen, ’’Atatürk heykelinin yapılacağı alana yaklaşık 5060 kamyon kar taşındı. Burada şu anda 150 tonluk bir kar kütlesi söz konusu. Önce basit kütlesel bir yığın oluşturuyoruz. Ve bu yığın heykelin biçimine ve formuna göre yapılıyor. Kepçe operatörünün elverdiği ölçüye kadar çıkılıyor. Daha sonra biz kendimiz işin içine giriyoruz. Çünkü belli bir duvar gibi örerek, belli bir kalıp oluşturuyor ve onun içini sıkıştırıyoruz. Daha sonra yer yer karı suyla karıştırarak harç elde ederek eklemeler, yüklemeler yapıyoruz. İnşaatlarda kullanıldığı gibi bir harç yöntemi kullanıyoruz. Bazen de hızar, lapsa gibi farklı malzemeler ile kütleleri, parçaları yontarak formunu ve biçimini oluşturmuş oluyoruz" şeklinde konuştu.

