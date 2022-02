Buz tutan Çıldır Gölü'nde festival

Deniz BAŞLIDinçer AKTEMURVolkan KARABAĞSuat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)ARDAHAN'ın doğal ve turistik zenginliklerinin uluslararası tanıtımı amacıyla organize edilen '7'nci Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali' düzenlendi. Festival kapsamında buz tutan göl üzerinde yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz Festivali'ne Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AK Parti milletvekilleri Orhan Atalay, Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çevre il ve ilçelerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

UNESCO'YA ÇILDIR MÜRACAATI

Belediye sosyal tesisleri mevkisinde yapılan festivalde konuşan Vali Hüseyin Öner, "Çıldır Gölü ilimizin, Kuzey Anadolu'nun en önemli değerlerinden biri. Doğal bir set gölü. Türkiye'nin donma özelliğine sahip en büyük gölü. Son yıllarda icrasını yaptığımız bu festivalin de tanıtımında çok etkisinin olduğu, yıldızı parlayan, bilinirliği artan bir değer. Ardahan'da kış turizmi denilince büyük heyecan uyandıran, keşfetme duygusunu ortaya çıkaran, ekstrem sporları çağrıştıran Çıldır Gölü, ulusal anlamda da ilk akla gelen yerlerden biri olma konumundadır. Kış turizmi alanında günden güne önemi artan Çıldır Gölü'nün uluslararası düzeyde de tanınması ve şehrimizin, bölgemizin, tanıtımına, gelişimine vesile olması için bazı planlarımız var. Çıldır Gölü, UNESCO kriterlerine göre 'Üstün doğal bir fenomeni veya istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanlar' kriterine uymaktadır. Bu güzelliği münasebetiyle Çıldır Gölü'nü UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aldırmak için ilimizin paydaşlarıyla müracaatta bulunacağız. Bunu başarabilirsek Çıldır Gölü'nün ünü Türkiye sınırlarını aşar" diye konuştu.

'FESTİVALE, ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT, SAHİP ÇIKILSIN'

Festivale 3'üncü kez katıldığını ifade eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye´de geleneksel sporlar açısından özellikle ciritimizin, atlı kızağımızın, rahvanımızın, en güzel vitrine çıkartıldığı etkinlik. Dünya çapında bu anlamda aslında özgün. Türkiye´nin bu anlamda biricik festivali. Biz de Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı'mızla beraber Allah'ın izniyle çok acil bir durum olmadıkça Çıldır'ı her sene ziyaret etmekte kararlıyız, gelmeye devam ediyoruz ve her gelişimizde bu etkinliğin daha da güzelleştiğini, daha çok teveccüh ve katılım gördüğünü görüyoruz. Şimdi gerçekten bundan sonrası bu işin boyutunu, ülke çapında hak ettiği yere getirip ondan sonra artık uluslararası boyuta taşımak. Çünkü gerçekten böylesi dünyada eşsiz mekanlarımız, güzelliklerimiz. Bunları bir de kendi renklerimizle, geleneksel sporlarımızla, kültürümüzle renklendirip sunduğumuz zaman bunu görmek istemeyecek dünyanın milleti yok. Onun için bir yandan biliyorsunuz son yıllarda Doğu Ekspresi şenlendi, çok misafir ağırlıyor. Oradaki tarihi, turistik yerlerimiz bu arada çok güzelleştirildi, ihya edildi. Ben Kars´a her gelişimde bundan keyif alıyorum. Şimdi Çıldır da bu anlamda çok ilerliyor. Çıldır'a da her gelişimizde ilerlemeyi görüyoruz, buranın folkloru, sporları, kedine has lezzetleri, bunların hepsini düşündüğümüz zaman biz bütün kurum ve kuruluşları, hatta özel sektörün ilgili şirketlerini de bu festivale, bu bölgeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Buranın turizm potansiyelini görmeye ve değerlendirmeye davet ediyoruz ve bir yandan da geleneksel sporlarımızın tanıtımı için, gençlerimize sevdirilmesi için bu festivali çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

ETKİNLİKLER İLGİ GÖRDÜ

Konuşmaların ardından Kafkas Halk oyunları ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisiyle kayaklı koşu, rahvan at, dörtnal at, atlı kızak ve atletizm yarışmaları ilgi gördü. Festivalde, atlı cirit, atlı okçuluk, buz pateni ve buzda dans gösterisi gibi etkinlikler de gerçekleştirildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin de dalış gösterisi yaptığı festivalde, Vali Hüseyin Öner ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile protokol, atlı kızağa binerek gölde gezdi ve Eskimo usulü balık ağını çekti. Festival kapsamındaki çekişmeli geçen karşılaşmalar sırasında attan düşen ciritçiler ve çarpışan atlar izleyenleri heyecanlandırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR

