Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda seçimine doğru

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) başkan adayı Deniz Özer, basınla bir araya geldi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Olağan Genel Kurulu’nda başkan adaylığını açıklayan Deniz Özer ve yönetim kurulu üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan adayı Özer, "Biz işimizi yapmaya geliyoruz. Esnafımızın sesi ve gücü olmak için yola çıktık. Allah’ın izniyle esnafın derdini bizim derdimiz bilerek çalışmalarımıza buradan başladık. Esnafın haklarına sahip çıkmak için göreve talibiz" dedi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan adayı Özer, ''Bulunduğumuz süreç itibariyle dünya ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin verdiği zorluklar esnafımızı olumsuz etkilemiştir. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış imalat maliyetlerini 35 kat arttırmıştır. Bu süreçte ayakta kalma mücadelesi veren esnaf sürekli suçlu olarak gösterilmiştir. Fakat bilinmesi gereken bir durum var. Bu süreçte bizler fırsatçılık yapmıyor ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Yaşanan bu sıkıntılı süreçte memur ve işçi temsilcileri olan sendikaları haklarını almak için büyük mücadele verirken odalar ve bağlı bulundukları konfederasyonların bu konuda esnafı yalnız bıraktığını düşünüyorum. Oda olarak temsilcilerin görevi esnafın sıkıntısını tespit edip çözüm yolları aramaktır. Şu günlerde başta elektrik faturaları olmak üzere enerji giderleri esnafı tam olarak köşeye sıkıştırmıştır. Bu durumu eğer çözemezsek birkaç ay içiresinde birçok esnaf arkadaşımız kepenk kapatmak zorunda kalacaktır. Göreve geldiğimizde il düzeyinde bu sorunları toparlayıp üstlerimize sürekli rahatsızlık verip sonuç alma yolunda çaba sarf edeceğiz. Odaları belge makbuz odası olmaktan çıkarıp çözüm ve alternatif birimi haline getireceğiz. Yapılacak olan seçim öncesi tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyor. Yapılacak seçimin Ardahan’a hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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