Posof’ta göller dondu

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Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan soğuk nedeniyle göller dondu.

Kar kalınlıklarının bazı yerlerde bir buçuk metreye ulaştığı Posof’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle göller dondu. Donan göllerin üzeri karla kaplanmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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