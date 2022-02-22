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Çıldır Gölü’nde oyun havalarıyla coştular

İHA

Türkiye'nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü'nü gezmek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, göl üzerinde doyasıya eğleniyor.

Çıldır Gölü’nde oyun havalarıyla coştular

Türkiye’nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü'nü gezmek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, göl üzerinde doyasıya eğleniyor.
Çıldır Gölü kış aylarında soğuk havanın ayaza çekmesiyle tamamen donan bir göl. Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan göl adeta bir ovayı andırıyor ve Türkiye’nin en büyük buz pisti gibi. Ardahan’ın Çıldır ilçesi sınırlarında bulunan 124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi tamamen buzla kaplı. Donan gölde Eskimo usulü balık tutmak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü’nü dolaşmak gibi deneyimler yaşanıyor.
Ankara oyun havalarıyla coşan Özkan ve Neva Karadavut çifti, "Burası deniz gibi ama tamamen donmuş ilginç bir yer" dedi.
Oyun havalarıyla doyasıya eğlenen Özkan Karadavut, ’’Ankara oyun havalarında gelebileceğimiz Türkiye’nin en son noktası olan Çıldır Gölü’nde güzel bir şekilde icra etmeye çalıştık. Ülkemizin her yeri ve toprağı karış karış bizim. Bu doğal alanları görmeye herkesi bekliyoruz" diye konuştu.
Eşi Neva Karadavut ise, ’’Burası Türkiye’nin en uç noktası ama doğal güzelliği, yemesi, içmesi yani her şeyi çok güzel. Burayı görmeye, burayı yaşamaya herkesi bekliyoruz. Buradan tüm Türkiye’ye selam olsun. Burası deniz gibi ama tamamen donmuş çok ilginç bir yer. Mutlaka gelin görün isterim’’ şeklinde konuştu.

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