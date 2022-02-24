Sanatçı Başkan Faruk Demir’den konserli kutlama

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında sanatçı Erdal Erzincan konser verdi.

Ardahan Belediyesince Milli Egemenlik Parkında düzenlenen konsere yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sahneye Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincanlı ile birlikte çıkan Ardahan Belediye Başkanı olan Faruk Demir, konser öncesi meydanı dolduran vatandaşlara yönelik bir konuşma yaptı. Demir, ’’Atalarımız ve dedelerimiz bu soğuk günlerde bir de düşmanla çarpışmışlar. Bize düşen, çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güvenli, hiç kimsenin tehdidi olmayan bir Ardahan, bir Türkiye, bir cumhuriyet bırakmak ve bizler bunlar için buradayız’’ şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Demir Erdal Erzincanlı ile birlikte ‘dura dura bir sel oldum erenler’ türküsünü söyledi. Başkan Faruk Demir daha sonra kalabalığın isteği üzerine 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkılarını seslendirdi.

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