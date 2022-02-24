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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 24 ay sonra trafiğe açılıyor

İHA

Yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 24 ay önce kapatılan, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapılarında geçişler 1 Mart itibariyle başlayacak.

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 24 ay sonra trafiğe açılıyor

Yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 24 ay önce kapatılan, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapılarında geçişler 1 Mart itibariyle başlayacak.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nın, yeniden yolcu trafiğine açılacağını ifade etti.
Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 mart 2020 tarihi itibariyle her iki kapının yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Gürcistan hükümetinin kararıyla yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.
Başkan Demirci, ''Gürcistan devleti tarafından, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılının Mart ayında kapanan ve Gürcistan’a açılan 2 kapının açılması uygun hale gelmiştir. Gürcistan tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kararı kapsamında aşılı olan vatandaşlar Gürcistan’a geçebilecek. Aşı olmamış vatandaşlar ise son 72 saat içerisinde alınmış pisiyar testi negatif çıkanlar Gürcistan’a geçebilecekler. Şu anda Gürcistan tarafında önceden alınmış olan tedbirlerin dışına çıkıldığı için yaya geçişine gümrük kapılarımız açılmış olacak.''
Türkgözü ve ÇıldırAktaş kapıları Gürcistan devletinin almış olduğu tedbirler kapsamında 2 yıl önce kapatıldığını söyleyen Başkan Demirci,
’’Alınan bu tedbirler Gürcistan hükümeti tarafından alınmış tedbirlerdi. Bizden kaynaklanan bir durum söz konusu değildi. Bizim kapılarımız hep açıktı. Şu anda Gürcüler karşılıklı olarak kapıları yaya trafiğine açtı. Eski sisteme dönüş yapıldı. Sadece aşısız olan vatandaşlardan pisiyar testi, aşılı olanlardan ise sadece aşı belgelerini isteyecekler.'' şeklinde konuştu.
Demirci, kapıların yolcu trafiğine kapalı olduğu sürede yük ticaretinin yapıldığını sözlerine ekledi.

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