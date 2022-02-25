Ardahan'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Ardahan'ın Posof ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.G, yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan T.G. isimli şahıs Posof İlçesi Binbaşı Eminbey köyündeki kaldığı adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Ardahan kapalı Cezaevine teslim edildi.

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