Ardahan ESOB'da İskender Alihanoğlu dönemi

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 30. olağan genel kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Genel kurul sonunda esnafın çoğunluğunun oyunu alan İskender Alihanoğlu Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanlığına seçildi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar odasının 30. olağan Genel Kurulu, Dursun Akçam Kültür Merkezinde yapıldı. 5 adayın yarıştığı genel kurulda kullanılan 681 oyun 278’ini alan İskender Alihanoğlu, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi. Diğer adaylar Deniz Özer 199, Uğur Daşdemir 71, Mahmut Avşar 71 ve Fahrettin Görmüş ise 35 oy alırken, 10 oy ise geçersiz sayıldı.

4 yıl hizmet için delegelerden yetki alan yeni başkan Alihanoğlu, "Artık 'ben yaptım oldu' anlayışı olmayacak. Ortak akıl ile hareket edip, tüm kararları üyelerimizle birlikte vereceğiz" dedi.

Ardahan Esnaf Sanatkarlar Odasının artık esnafla kucaklaşma ve birlikte hareket etme zamanının geldiğini söyleyen İskender Alihanoğlu, "Esnafın derdiyle dertlenen, sorunların çözümü noktasında elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir yönetim anlayışını odamıza kazandırmaya kararlıyız. Esnafımız da bu noktada bize büyük destek verdi. Makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktığımız bu yolda, büyük bir değişime imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Alihanoğlu son olarak, seçimin Ardahan esnafına, sanatkârına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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