Gürcistan, sınır kapılarının yolcu trafiğine açılışını askıya aldı

18 Mart 2020 tarihinde tedbirler kapsamında kapanan ve 1 Mart 2022 itibariyle yolcu trafiğine açılması beklenen ÇıldırAktaş ve Türkgözü sınır kapıları Gürcistan devleti tarafından, yolcu trafiğine açılması askıya alındı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Gürcistan hükümetinin 18 Mart 2020’den beri yolcu trafiğine kapattığı ve 1 Mart2022 itibariyle yolcu geçişlerine başlaması planlanan ÇıldırAktaş ve Türkgözü sınır kapılarının açılmasını askıya aldığını açıkladı.

Demirci, Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından 1 Mart’tan itibaren ÇıldırAktaş ve Türkgözü sınır kapılarının yeniden yolcu trafiğine açılmasını beklediklerini fakat bugün heyet olarak görüştükleri Gürcü yetkililerin kapıların açılmasının geçici olarak askıya alındığını kendilerine aktardığını söyledi.

Demirci, "Gürcistan devletinin başbakanlık sitesinde yayımladığı haber ve Tiflis büyükelçiliğimizin teyidi ile kapıların bugün itibariyle açılacağına yönelik duyurumuz olmuştu. Ama yeni siyasi konjonktür sebebiyle, talimatlar geçerli kalmak kaydıyla Gürcistan Hükumeti ikinci bir emre kadar bu geçişleri bekletiyor. Bizim açımızdan bir sorun yok. Kapıların yolcu trafiğine kapalı olması hem bizim hem de Gürcistan’ın ekonomisini olumsuz etkiledi. Biz bugün karşılıklı olarak görüşmelerde bulunduk. İnşallah en kısa sürede kalpılar yolcu trafiğine açılmış olacak" dedi.

Çetin Demirci, her iki kapıda tır geçişlerinin sorunsuz sürdüğünü de aktardı.

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