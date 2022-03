2’inci Uluslararası Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi

II. Uluslararası Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi telekonferans ile gerçekleştirildi.

Ardahan’ın Hanak ilçesinde birçok çiftçi eğitim programları düzenleyen Doç. Dr. Ulaş Acaröz, uluslararası kongre etkinlikleri kapsamında Tek sağlık konseptli 2. Uluslararası Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi’ne başkanlık etti

II: Uluslararası Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi (International Congress on Biological and Health Sciences) (ICBH), Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimlik ve Halk Sağlığı Derneği (VEHADER), Zafer Teknopark ve AKÜ Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle 2427 Şubat tarihleri arasında 4 gün süreyle çevrim içi olarak iki salonda gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası düzeydeki 14 akademik derginin destek verdiği ve 4 gün süren kongrenin bilim kurulunu 100’den fazla üniversiteden 300’e yakın bilim insanı oluşturdu. Kongreye Almanya, İspanya, Kuzey Makedonya, Endonezya, İran, Cezayir, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Romanya, Hindistan ve Türkiye’den oluşan 11 farklı ülkeden, alanlarında uzman, dünyaca tanınmış 23 davetli konuşmacı katıldı.

Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ulaş Acaröz’ün sunuş konuşması ile başladı. Acaröz konuşmasında tek sağlığın önemine vurgu yaptıktan sonra kongreye 50 ülkeye ulaşan katılımdan duydukları mutluluğu ifade ederek kongrenin bu aşamaya gelmesindeki destekleri için Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş’a ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek’e teşekkür etti. Akabinde AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelel, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın, Çin Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kui ZHU, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, ArnavutlukTiran Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erinda Lika, Belarus Vitebsk Devlet Veteriner Akademisi Rektörü Prof. Dr. Haurichenka Mikalai Ivanavich adına Belarus Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Ofisi (FAO) Temsilcisi Dr. Dmitry Morozov, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Pakistan Lahore Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talat Naseer Pasha’nın açılış konuşmaları ile devam edildi. Açılış konuşmalarında gerek covid19 pandemisi gerekse karşılaşılan sağlık riskleri nedeniyle multidisipliner çalışmanın giderek önem kazandığı, aşı üretim çalışmaları konusunda tek sağlık yaklaşımının hayvan, insan ve çevre sağlığı konularında çalışan meslek profesyonellerini bir araya getirdiği, ülkelerin ve mesleklerin bilgi paylaşımına her zamankinden daha çok muhtaç olduğu ifade edildi. Kongrenin farklı ülke ve alanlarda araştırmacılar ile profesyonelleri bir araya getireceği vurgulandı.

400’den fazla bilimsel bildirinin sunulduğu II. Uluslararası Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresinde oldukça geniş bir bilimsel katılım gerçekleşti. “Tek sağlık” ve “Sağlık Bilimleri” ile ilgili konuların ele alındığı kongrede, disiplinlerarası yaklaşımların faydalarına odaklanıldığını belirtildi. Kongreye Veteriner Hekimliği, Beşeri Hekimlik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gıda ve Çevre Bilimleri alanlarından katılım sağlandı. Kongre’nin kapanış törenine tek sağlık alanındaki farklı meslek gruplardan akademisyenlerin yoğun katılımı ile tamamlandı. Kapanış töreninde, tek tıp konseptinin her geçen gün önem kazandığı dünyamızda farklı disiplinlerin bir araya gelerek oluşturduğu sinerjinin çevreye, insan sağlığına ve hayvan sağlığına olumlu katkıları artarak devam edeceğine değinildi.

