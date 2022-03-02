Posof’ta kurtuluş coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posof’ta kurtuluş coşkusu

İHA

Posof’ta kurtuluş coşkusu

Ardahan’a bağlı Posof ilçesinde kurtuluş coşkusu yaşandı.
Posof kurtuluş bayramını kutlamaya bir gün önceden başladı. Caddeler bayraklarla süslendi. Yoğun kalabalığın katıldığı kutlama töreni hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenkler konularak başlandı. Tüm askeri ve sivil yetkililerin de katıldığı kutlama töreni saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’ndan sonra dua edildi.
Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Belediye Başkanı Cahit Ulgar yaptı. Posof Aşık Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi, Halit paşa yatılı bölge Orta okulu ve Posof ilk okulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Mehteran takımının gösterilerinin ardından Posof’un kurtuluşu konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında, satranç ve masa tenisi turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Geçiş töreni ile kutlamalar sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2’inci Uluslararası Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi
YEREL HABERLER 2’inci Uluslararası Biyoloji ve Sağlık Bilimleri ...
Gürcistan, sınır kapılarının yolcu trafiğine açılışını askıya aldı
YEREL HABERLER Gürcistan, sınır kapılarının yolcu trafiğine ...
Gürcistan, sınır kapılarının yolcu geçişlerine açılmasını askıya aldı
YEREL HABERLER Gürcistan, sınır kapılarının yolcu geçişlerine ...
Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' hayali gerçek oluyor
YEREL HABERLER Kurtiz'in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' ...
Ardahan güne karla uyandı
YEREL HABERLER Ardahan güne karla uyandı
AK Parti İl Başkanı Koç, "28 Şubat, Demokrasiye sürülen kara lekedir"
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Koç, "28 Şubat, Demokrasiye ...
Ardahan Müftüsü Dr. Hayri Erenay, din görevlileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ardahan Müftüsü Dr. Hayri Erenay, din görevlileriyle ...
Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı
Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor
YEREL HABERLER Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor
Başkan Demir'den kız öğrencilere anlamlı destek
YEREL HABERLER Başkan Demir'den kız öğrencilere anlamlı destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.