Posof’ta kurtuluş coşkusu

Ardahan’a bağlı Posof ilçesinde kurtuluş coşkusu yaşandı.

Posof kurtuluş bayramını kutlamaya bir gün önceden başladı. Caddeler bayraklarla süslendi. Yoğun kalabalığın katıldığı kutlama töreni hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenkler konularak başlandı. Tüm askeri ve sivil yetkililerin de katıldığı kutlama töreni saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’ndan sonra dua edildi.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Belediye Başkanı Cahit Ulgar yaptı. Posof Aşık Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi, Halit paşa yatılı bölge Orta okulu ve Posof ilk okulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Mehteran takımının gösterilerinin ardından Posof’un kurtuluşu konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında, satranç ve masa tenisi turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Geçiş töreni ile kutlamalar sona erdi.

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