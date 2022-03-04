"Kardan Beyaz Perde Film Festivali" başladı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü üzerinde, kardan inşa edilen beyaz perde üzerinde film gösterimlerinin yapılacağı Kardan Perde Film Festivali hava muhalefetine takıldı.

Film Yönetmenleri Derneğince organize edilen festivalin açılış filmi ‘İnat Hikayeleri’, hava muhalefeti nedeniyle Çıldır Gölü Konağı'ndaki toplantı salonunda gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteklediği festival, Ardahan Belediyesi, Çıldır Belediyesi ve Serhat kalkınma ‘SERKA’ Ajans’ının katkılarıyla sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmen Reis Çelik, hava muhalefeti nedeniyle Tuncel Kurtiz'in başrolünde oynadığı filmin gösterimini kapalı salonda yapmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Tuncer Kurtiz ile beraber 2003 yılında yola çıkarak bu unutulmuş dağların eteğinde yaşayan insanların hikayelerini birlikte bir aşık hikayesi gibi anlatarak bir deneme yapmıştık.’’ dedi

Çelik, ’’Alternatif olarak burada küçük bir provasını yapmış olduk. Yarın hava koşulları elverirse orada (Çıldır Gölü'nde) devam edeceğiz. Ardahan'daki perdemiz hazır. Burada oynayan filmimiz bir sonraki akşam Ardahan'da perdede olacak. Kardan Perde Film Festivali, uluslararası boyutuyla bölgemize, ülkemiz ve dünya sanatına, umalım güzel şeyler kazandırır. Onun keyfini hep birlikte yaşamış oluruz." dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de, ’’Türkiye’nin ve dünyanın en güzel kış film gösterimine Çıldır gölü ev sahipliği yapacak. Bir hayalle çıktığınız bu yolda yeter ki o hayalde inat edelim. Zaten bu açıdan bu olayı başlatmışsınız. Hepinize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Açılış gösterimine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile sinemaseverler katıldı.

Festivalde, Reis Çelik’in "İnat Hikayeleri" filminin yanı sıra Zeki Demirkubuz’un "Kader", Murat Saraçoğlu’nun "Deli Deli Olma", Faruk Hacıhafızoğlu’nun "Kar Korsanları", Atalay Taşdiken’in "Kar Kırmızı", Rıza Sönmez’in "Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var", Mustafa Karadeniz’in "Çınar" ve Ankara Sinema Derneği yönetmenlerinin "Kars Hikayeleri" filmleri gösterilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.