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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da ev ve ahırlar sular altında

İHA

Ardahan'da ev ve ahırlar sular altında

Ardahan'da etkili olan karla karışık sağanağın ardından kent merkezinde çok sayıda ev ve ahırın sular altında kaldığı bildirildi.
Ardahan'da aşırı yağıştan dolayı derenin taşması sonucu evleri ve ahırları su bastı. Mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları belediye ekipleri tahliye etti.
Gece saatlerinde Halilefendi Mahallesi'ndeki su kanalı aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Kanalın taşması, mahallede bulunan ev ve ahırlar su baskınına neden oldu. İhbar üzerine vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu.
Ev ve ahırı sular altında kalan Doğuş Yılmaz, ''Gerçekten mağduruz. Hayvanlarımız şu anda dışarıda ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Burada herkes mağdur, beni sadece değil mağdur olan herkesi kurtarsınlar'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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