Gürcistan, sınır kapılarının yolcu trafiğine açılmasına izin verdi Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları yeniden yaya geçişlerine açıldı

Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan en önemli sınır kapılarından olan ve yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 24 aydır yaya yolcu geçişine kapalı olan ÇıldırAktaş ve Türkgözü sınır kapılarında yaya geçişleri yeniden başladı.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası nakliye yapan TIR'lar dışında yaya ve araç trafiğine kapatılan ÇıldırAktaş ve Türkgözü sınır kapıları, 24 ay sonra yeniden geçişlere açıldı. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki ÇıldırAktaş ve Türkgözü sınır kapılarının Kovid19 tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020'de Gürcistan hükümetinin kararıyla tek taraflı yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.

Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından bugün yolcu trafiğine açıldığını belirten Demirci, "1 Mart 2022'de açılması gereken kapılarımız yine Gürcistan devleti tarafından yolcu trafiğine açılması askıya alınmıştı. Kapıların yolcu trafiğine kapalı olması hem bizim hem de Gürcistan’ın ekonomisini olumsuz etkilemekte. Bölge ekonomisine önemli katkısı olan bu kapıların yaya trafiğine açılması nedeniyle biz bu günü bayram günü olarak adlandırıyoruz. Yaklaşık 24 aydır kapalı olan bu kapılar, bölgenin ticaretine önemli katkı sunuyor. Hem Gürcistan'a geçiş yapmak isteyenler hem Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyenler aranan şartları yerine getirdiklerinde çıkışlarını sağlayabilecekler. Bu yeni dönemin bölgemize hayırlı olmasını umut ediyoruz'' dedi.

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