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Festivalde kardan beyaz perdede film izleyip, ateş başında ısındılar

DHA

Festivalde kardan beyaz perdede film izleyip, ateş başında ısındılar


Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)-SİNEMA salonu olmayan Ardahan'da 2 Mart'ta başlayan 'Kardan Beyaz Perde Film Festivali' sona erdi. Eksi 10 derecede kardan yapılmış beyaz perdede film seyredenler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Yönetmen Reis Çelik, "Ardahan'da 'Kardan Beyaz Perde Film Festivali'nin ilkini ve provasını yaptık. Bu festival uluslararası bir etkinlik olacak" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Film Yönetmenleri Derneği'nce Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 'Kardan Beyaz Perde Film Festivali' düzenlendi. Film gösterimleri için buzla kaplı Çıldır Gölü'nde kar kalıpları kesilerek beyaz perde oluşturuldu. Fakat havanın ısınması nedeniyle beyaz perde eriyince filmler, bir otelin salonunda seyirci ile buluştu. 4 gün süren festivalin kapanışı da kent merkezindeki Milli Egemenlik Parkı'nda yapıldı. Yönetmen Atalay Taşdiken'in 'Kar Kırmızı' filmi, kardan yapılan beyaz perdede gösterildi. Eksi 10 derecedeki havaya aldırış etmeden vatandaşlar, ateşler yakarak filmi seyretti.
'EKSİ 10 DERECE SİNEMA İZLİYORUZ'
Film Yönetmenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Reis Çelik, "Ardahan'da 'Kardan Beyaz Perde Film Festivali'nin ilkini ve provasını yaptık. Bu festival uluslararası bir etkinlik olacak. 'Kardan Beyaz Perde Film Festivali', belki de dünyada ilk denenen festival; bu özelliği taşıdığından büyük bir ilgi göreceğini tahmin ediyorum. Kendim de Ardahanlı'yım ve bütün filmlerimi hemen hemen burada çektim. Ancak üzüldüğüm bir şey var; çocukluğumda burada 4 tane sinema salonu vardı. Şimdiyse sineması olmayan tek il Ardahan. Bu durum beni ve tüm sinemacıları çok üzüyordu. Buraya geldik ve kardan bir perdeyi meydana kurduk. Hep birlikte burada eksi 10 derecede sinema izliyoruz. Sanatın olduğu yerde, kavga gürültü olmaz. Barış ve kardeşlik olur" diye konuştu. Festival kapsamında Reis Çelik'in 'İnat Hikayeleri', Zeki Demirkubuz'un 'Kader', Murat Saraçoğlu'nun 'Deli Deli Olma', Faruk Hacıhafızoğlu'nun 'Kar Korsanları', Rıza Sönmez'in 'Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var', Mustafa Karadeniz'in 'Çınar' ve Ankara Sinema Derneği yönetmenlerinin 'Kars Hikayeleri' ile Atalay Taşdiken'in 'Kar Kırmızı' filmleri gösterildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2022-03-06 09:57:38

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