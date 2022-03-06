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Eksi 10 derecede açık alanda film keyfi "Kar Kırmızı" filminin galası, Ardahan'da düzenlenen Kardan Perde Film Festivali'nde yapıldı

İHA

Eksi 10 derecede açık alanda film keyfi "Kar Kırmızı" filminin galası, Ardahan'da düzenlenen Kardan Perde Film Festivali'nde yapıldı

Sinema salonu olmayan Ardahan’da vatandaşlar, düzenlenen Kardan Perde Film Festivali'nde eksi 10 derecede kardan beyaz perdede film izleme heyecanı yaşadılar. Dondurucu soğuktan etkilenmemek için izleyiciler, "Kar Kırmızı" filmini yaktıkları ateşte ısınarak izledi. Yönetmen Reis Çelik, ’’Kardan Perde Film Festivali dünyada ilk defa denenen bir festival olma özelliği taşıyor. Bu nedenle dünya çapında da büyük bir ilgi göreceğine inanıyorum’’ dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteğiyle Film Yönetmenleri Derneğince hayata geçirilen Kardan Perde Film Festivali'nde Ardahan ve Kars'ta çekilmiş filmler izleyicilerle buluştu. Film, eksi 10 derecede oyuncuların da katılımıyla Ardahan Millet Parkı'nda kardan beyaz perdede izlendi. Yönetmen ve senarist Atalay Taşdiken, soğuğa rağmen filmi izlemeye gelenlere teşekkür ederek, "Kar Kırmızı" filminin iki yıl önce çekildiğini ve bölgeden ayrıldıktan iki gün sonra salgın yasaklarının başladığını kaydetti. Festivalde sahneye çıkan oyuncuların neredeyse üç katı kadar Ardahanlının kendilerine yardımcı olan ve oynayan kişi olduğunu aktaran Taşdiken, "Bu da belki Ardahan'ın tarihine yazılacak bir film olarak kalacak. Umarım beğenir izlersiniz" ifadelerini kullandı.
Festivali düzenleyen yönetmen ve senarist Reis Çelik ise gösterim öncesi yaptığı açıklamada, Ardahan’da Kardan Perde Film Festivali’nin ilk provasını yaptıklarını söyleyerek, ’’Bu festival uluslararası bir festival olacak. Kardan Perde Film Festivali dünyada ilk defa denenen bir festival olma özelliği taşıyor. Bu nedenle dünya çapında da büyük bir ilgi göreceğine inanıyorum. Ben bir Ardahanlı olarak üzüldüğüm bir konu var. Çocukluğumda burada 4 tane sinema vardı. Ve şu anda tek sineması olmayan il Ardahan ve bu beni ve tüm sinemacıları üzüyor. Ben Sinemacılar Derneği başkanı olarak yer bulunduğu takdirde sinema salonu yapmayı planlıyoruz. Maalesef koskoca Ardahan’da sinema salonu yapılacak bir yer tahsis edilmedi. Ama ona inat geldik ve meydana kurduk. Eksi 10 derece soğuğa rağmen insanlar buraya geldiler ve topluca beraber film izliyoruz. Sanatın olduğu yerde kavga, gürültü olmaz. Barış ve kardeşlik olur. Halkı mutlu etmenin en güzel yolu sanatla onları karşılamaktır. Bizde elimizden geldiğince Ardahan’da bunu yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.
İzleyicilerden Aşkın Kızılkaya, ’’Kentimizde böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı Ardahanlı hemşerimiz yönetmen Reis Çelik’e teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bu festival daha kapsamlı olarak yapılıp daha ileriye götürülerek Ardahan’ın tanıtımına katkı sağlayacaktır’’ şeklinde konuştu.
Eksi 10 derecede sinema izlemenin keyfini yaşadıklarını söyleyen Çağdaş Evgin, "Burada bir ilke imza atıldı. İnşallah bu bir temeldir. Temelin üzerinde güzel bir yapı yükselecektir. Bizler için, Ardahan için unutulmaz bir an, gün, gece ve akşam. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Evgin, sineması olmayan kentte yapılan etkinliğin önemine değinerek, ’’Kardan Perde Film Festivali kapsamında Ardahan’da çekilen ‘Kar Kırmızı’ filmini izlemeye geldik. Bizler ve Ardahan için çok önemli. Sineması olmayan tek şehir olan Ardahan’da böyle bir etkinliğin olması çok önemli ve inşallah ilerleyen yıllarda böyle etkinlikler çoğalır. Ve vatandaşlar bu etkinliklerden faydalanır. Şu anda 10 dereceye varan soğuk hava halk üzerinde dezavantaj oluşturuyor. Soğuktan etkilenmemek için gelmeyenler bir hayli fazla. Ama inşallah düzene girecektir. Buradan yönetmen Reis Çelik’e de teşekkür ediyorum, özveriyle çalıştı. Bir ilke imza attı. İnşallah bu bir temeldir. Temelin üzerinde güzel bir yapı yükselecektir. Bizler için, Ardahan için unutulmaz bir an, gün, gece ve akşam. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
Sonraki yıllarda uluslararası katılıma açık ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali, bugün gerçekleşecek gösterimlerin ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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