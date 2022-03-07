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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkgözü Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldı

İHA

Türkgözü Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldı

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Türkgözü sınır Kapısı, Corona Virüs tedbirleri kapsamında kapatıldıktan 24 ay sonra yaya trafiğine açılmıştı. Sınır kapısı modernize çalışmaları nedeniyle 2 aradan sonra yeniden kapatıldı.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci ve yetkililer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Türkgözü Sınır Kapısı'nın modernize çalışmaları nedeniyle kapının yaya geçişlerine uygunluğuyla ilgili inşaat alanında incelemede bulundu.
Yapılan incelemenin ardından Ardahan Valisi Hüseyin Öner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkgözü Sınır Kapısı'nın, Ülkemizin ve ilimizin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara açılan önemli bir kapısı olduğunu belirterek, “Bu açıdan geçtiğimiz yıllarda yapılan proje ve ihale aşamasının ardından kapının yenilenmesi için yaklaşık 100 milyon liralık ödenekle inşaat çalışmaları başladı ve şuan devam ediyor. Tamamlandığında hem vatandaşlarımıza, hem dışarıdan ülkemize gelecek olan turistlere daha iyi ve daha kaliteli hizmet verecektir. Aynı zamanda Ülkemizin ticari faaliyetlerden elde ettiği katma değerini arttıracaktır. ”dedi.
Aktaş Sınır Kapısı'nın 5 Mart 2022'de yeniden yolcu geçişine açıldığı hatırlatılan Vali Öner, "Posof Türkgözü Sınır Kapısı ise TOBB, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürlüğü (GTİ) tarafından sınır kapısının yeniden modernizasyonu çerçevesinde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle vatandaşlarımız ve ülkemize gelecek olan turistlerin can güvenliği açısından sorun teşkil etmemesi için 2 Mayıs 2022'de yolcu geçişine açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
ATSO Başkanı Çetin Demirci ise yaptığı açıklamada, ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'nda tır ve yaya geçişlerinde sorun olmadığını ifade etti.
Türkgözü Sınır Kapısı'na alternatif olarak ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'nı önerdiklerini dile getiren Demirci, "Yaya geçişleri için ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'nın kullanılmasına ortak olarak karar verdik. Tek gayemiz ve amacımız bu kapının da ÇıldırAktaş gümrük kapısı gibi modern bir kapı olması ve daha sağlıklı bir hizmet vermesi" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki ÇıldırAktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, Kovid19 tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020'de Gürcistan hükümetinin kararıyla tek taraflı yolcu trafiğine kapatılmıştı. Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından her iki kapı 5 Mart'ta yeniden yolcu trafiğine açılmıştı.

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