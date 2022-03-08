Başkan Demir’den Dünya Kadınlar Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Sosyolojik anlamda kadınların sahip olduğu öneme dikkat çeken Başkanı Demir, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

''Toplumun ve ailenin temeli olan kadınlarımız, insanlık mektebinin de ilk hocalarıdır. Bu mektebi sevgi ve hoşgörüyle inşa edip, insanlığın emeği ve merhameti olmuşlardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Dünyada her şey kadının eseridir.’ diyerek kadınların değerini vurgulayan en önemli lider olmuş, tüm başarılarının ortağı olarak da kadınları görmüştür. Türk kadını göğüslemiş olduğu sorumlulukla Millî Mücadele yıllarında ülkesinin kurtuluşu için bizzat ön cephede savaşmış, düşman üzerine kahramanca atılmıştır. Bu bağlamda fedakârlıkları ve duyarlıklarıyla bizleri güçlü kılan kadınlarımızın, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nü tebrik ediyor, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığının ve kadın cinayetlerinin tüm dünyada ve ülkemizde son bulmasını temenni ediyor, insan hakları temelinde kadınların siyasî ve sosyal bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların daha da artırılması gereğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.''

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