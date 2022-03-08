İzmirli turizmcilerden Başkan Demir’e sürpriz ziyaret

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İzmir’den gelen bir grup turizmci ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası kentin önemli mekânlarını görme fırsatı yakalayan turizmciler hem kendilerine gösterdikleri yakın ilgi hem de imza attığı başarılı işlerden dolayı Başkanımız Demir’e teşekkür etti.

İzmir’de faaliyet gösteren “Biseta” adlı ünlü bir seyahat acentesinin üyelerini makamında ağırlayan Başkan Demir, ardından konuklarına şehri gezdirdi.

Misafirlerine Tarihi Kura Nehri Köprüsü ve Ardahan Kalesi civarında önümüzdeki süreçlerde tamamlayacakları çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Faruk Demir, daha sonra konuklarıyla beraber Nuri Vatan Kent Müzesi ve Atatürk Anıtı ile Kongre Binasını dolaştı.

Gezi sırasında bol bol fotoğraf çektiren İzmirliler, Ardahan’dan memnun ayrıldı.

Öte yandan gerçekleştirilen sürpriz ziyarete dair konuşan Başkan Demir, “Kilometrelerce öteden gelerek bugün bizleri sevindiren konuklarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. 3 yıldır büyük emekler verdiğimiz güzel Ardahan’ımızı gezip görme imkânı buldular. Kentimizin tanıtımı anlamında da bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

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