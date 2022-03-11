Posof Kaymakamı ve Belediye Başkanı 2 bin 550 rakımda karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

Ardahan’ın Posof ilçesinde son yılların en şiddetli kış mevsimi yaşanırken, karayolları görevlileri 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı yolunun kapanmaması için gece gündüz çalışıyorlar.

Posof Kaymakamı Ahmed Çelik ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar, 2 bin 550 metre yükseklikte ikamet eden ve mesai saati olmayan karayolları personelini tebrik etmek için bakım istasyonunu ziyaret ederek hediye verdi.

Karla mücadele ekipleri, kendilerine ziyarete gelen Kaymakam ve Belediye başkanını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Ekipler, Ulgar Dağı tünelinin açılması ve uluslararası Posof yolunun kardan kapanmaması için değişik araçlarla kar temizliği yapmaya devam ediyorlar.

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