Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli

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Ardahan'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''İki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün öğleden sonra taşımalı eğitime ara verildi" denildi.

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