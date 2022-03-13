Tipide mahsur kalan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kara saplanan araçlar köylüler tarafından traktör yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Merkeze bağlı Yokuşdibi köyünde 2 otomobil, tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu kara saplandı.

Köy yolunda kara saplanan 2 otomobili kurtarmak için köylüler seferber oldu. Kara saplanan araçları kurtarmak için traktörle kurtarma çalışması başlatıldı. Uzun uğraşlar sonucu yoldan çıkarak kara saplanan araçlar bulunduğu yerden kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.