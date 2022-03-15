Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtı tehlike saçıyor.

Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı. Ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan sarkıtlar tehlike oluştururken, dondurucu soğuk da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Sabah iş yerine giden vatandaşlardan Olcay Çağıl, kentte 1 hafta etkili olan kar yağışından sonra soğukların baş gösterdiğini söyledi. Etkili olan soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları meydana geldiğini anlatan Çağıl, oluşan metrelerce sarkıtın tehlikeye neden olduğunu ifade etti.

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