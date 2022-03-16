Alihanoğlu ve ekibi, Başkan Demir'le buluştu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Esnaf ve Sanatkârlar Odası yeni Başkanı İskender Alihanoğlu ve ekibini makamında kabul etti.

Şubat ayı sonunda gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlık seçiminde ipi göğüsleyerek koltuğa oturan İskender Alihanoğlu, kendisini ilk tebrik edenler arasında bulunan Belediye Başkanı Faruk Demir'e yönetim kurulu üyeleriyle birlikte iadei ziyarette bulundu. Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Demir, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İskender Alihanoğlu ve çalışma arkadaşlarına başarılar ve kolaylıklar dilediğini belirtti.

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