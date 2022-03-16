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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

712 internet sitesine erişim engellendi

İHA

712 internet sitesine erişim engellendi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan 712 internet sitesi tespit edildi. Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. Son 3 ayda toplam 712 internet sitesine erişim engeli uygulandığı öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Amerika, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Çekya, Ermenistan ve Tayvan üzerinden Türkçe yayın yapan farklı URL adreslerine ait yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar, Terör Örgütü propagandası ile dolandırıcılık amaçlı bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini ele geçirmek amacıyla açılmış toplamda 712 internet sitesi tespit edildi. 5651 sayılı "internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" kanunun 8. maddesi gereğince internet siteleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 712 yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan internet sitesine erişim engeli kararı uygulanması sağlandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamu düzeninin sağlanması ve huzur ile asayişin devamı için operasyonlara aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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