Su Samuru nehirde balık yerken görüntülendi

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Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru, Kür nehrinin buzla kaplı yüzeyinde balıkla beslenirken görüntülendi.

Yüzeyi buzla kaplı Kür nehri kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, ülkemizde nesli tükenen veya sayıları hızla azalan yaban hayvanları arasında yer alan su samuruyla karşılaştı. Avladığı balığı yemek için buzu kırıp yüzeye çıkan su samurunu görenler, samurun beslendiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Su samurunu canlı olarak ilk kez gören vatandaşların şaşkınlığı da kameraya yansıdı.

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