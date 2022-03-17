Ardahan’da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köyün yolu ulaşıma kapandı. Posof ilçesinde ise okullar tatil edildi.

İl Özel İdare ekipleri kapalı olan yollarda çalışma başlatarak, yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, yoğun tipi ve kar nedeniyle Posof ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Bulut, "Posof ilçesinde etkili olan yoğun tipi ve kar nedeniyle bugün eğitimöğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitimöğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır" dedi.

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