Başkan Demir’den Berat Kandili mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Demir, mesajında, "Allah’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandil’inin, aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek için bir fırsattır. Bu duygu düşüncelerle mübarek gecenin hemşirelerimiz, Ülkemiz ve Tüm İnsanlık için her türlü sıkıntıdan kurtulmasına, barış ve kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin bağlarının güçlenmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.