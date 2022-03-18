Posof’ta Çanakkale Şehitleri anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posof’ta Çanakkale Şehitleri anıldı

İHA

Posof’ta Çanakkale Şehitleri anıldı

Ardahan’ın Posof ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zafer ve Şehitleri Anma günü dolaysıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.
Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanıp sunulan anma programı Posof ilk okulu salonunda yapıldı. Hükümet konağı önünde ki Atatürk anıtına konulan çelenklerden sonra öğrenciler ve programa katılan sivil ve resmi kuruluşlar temsilcileri Posof şehitliğine kadar yürüdüler. Şehitlikte Saygı Duruşu ve okuna İstiklal Marşı’ndan sonra Kur’anı Kerim okunarak dua edildi. Salonda ki program ise programa katılanları gözyaşlarına boğdu.
Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmaların ardından Çanakkale Zaferini ve Şehitlerini anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. İmam Hatip lise öğrencileri yaptıkları tiyatro gösterisi ile seyircileri hem coşturdu ve hem de ağlattı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerden sonra kahramanlık türküleri söylendi.
Program da Posof şehitlerini anlatan sunumdan sonra günün anlamıyla ilgili yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek program sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Ardahan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası ...
Posof Meslek Yüksek Okulunda uygulamalı eğitim devam ediyor
YEREL HABERLER Posof Meslek Yüksek Okulunda uygulamalı eğitim devam ...
Başkan Demir’den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’den Berat Kandili mesajı
Ardahan’da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Ardahan’da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde ...
Su Samuru nehirde balık yerken görüntülendi
YEREL HABERLER Su Samuru nehirde balık yerken görüntülendi
Ardahan'da 16 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Ardahan'da 16 köy yolu ulaşıma kapalı
712 internet sitesine erişim engellendi
YEREL HABERLER 712 internet sitesine erişim engellendi
Alihanoğlu ve ekibi, Başkan Demir'le buluştu
YEREL HABERLER Alihanoğlu ve ekibi, Başkan Demir'le buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.