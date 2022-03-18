Başkan Demir'in 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü mesajı yayınladı.

Başkan Demir, mesajında; “Çanakkale Savaşı tarihin kaydettiği en büyük savaşlardan biridir. Vatanı uğruna canını vermekten çekinmeyen bir milletinin destanı ve kahramanlık öyküsüdür.

Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi bir azmin ve inancın zaferidir. Çanakkale Zaferi, Bugün bağımsızlık mücadelesi veren tüm toplumların ilham kaynağı olmuştur.

Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerimizi; rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun.” dedi.

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