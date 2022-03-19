Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da 2 gündür etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 106 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yolları temizleme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, ArdahanArtvin karayolunda etkili olan fırtına nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.