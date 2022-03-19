Kar ve tipiden kapanan Sahara Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı

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Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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ArdahanŞavşat karayolu Sahara mevkiinde araçlar, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.



Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirlerarası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikameti ulaşıma kapandı. Yolda seyir halindeki 25’e yakın araç yolda mahsur kaldı.



Öte yandan, karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ArdahanArtvin karayolu Sahara Geçidi ile ArdahanPosof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor.

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