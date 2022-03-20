Ardahan'da kar küreme aracı devrildi, operatör yaralandı

Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, Sahara Geçidi'nde karla mücadele çalışması yapılan kar küreme aracı şarampole devrilirken, operatör Bülent Bölük yaralandı.
ArdahanŞavsat yolunun 2 bin 450 rakımlı Sahara Geçidi'ne dün gece çığ düştü. Yolu temizlemeye gelen Karayolları ekiplerinin iş makinesi, tipi nedeniyle şarampole devrildi. Görüş uzaklığının sıfırlandığı bölgede ekipler, karları güçlükle temizleyerek iş makinesine ulaştı. Devrilen iş makinesi, Karayolları ve AFAD ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. İş makinesi operatörü Bülent Bölük ise kazada hafif yaralandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2022-03-20 11:35:41
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