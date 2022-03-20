Ardahan'da 157 köy yolu ulaşıma kapandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'da bir haftadır etkili olan kar yağışı sürerken, 157 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, 157 köy yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda yerleşim yerine elektrik verilemedi. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.