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Ardahan’da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

İHA

Ardahan’da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

Ardahan’ın Göle ilçesinde yolu kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan Kalecik köyünde doğum sancısı başlayan hamile kadın, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülürken, gelen ihbarlar doğrultusunda zor şartlarda ulaşılan hastalar da hastanelere götürülüyor. Ekipler gelen ihbar üzerine yoğun kar ve tipiden dolayı yolu ulaşıma kapanan Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde yaşayan ve doğum sancısı çeken Fadime Aslanoğlu'na ulaşmak için yola çıktı.
Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyün yolu açılarak sağlık ekiplerinin köye ulaşılması sağlandı. Çalışmalar sonucunda köye ulaşan ekipler Aslanoğlu'nu Ardahan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yollarda mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti
Ardahan il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollarda vatandaşlar mahsur kaldı, imdatlarına ekipler yetişti. Araçların bulunduğu yerlerde karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 33 aracı iş makineleri yardımıyla kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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