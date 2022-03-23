Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı

Ardahan’da yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan’da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken sokaklar bomboş kaldı. Kentte etkili olan kar yağışı dün akşam etkisini kaybederek, yerini soğuk havaya bıraktı. Mart ayının sonlarında etkili olan dondurucu soğuklar vatandaşları olumsuz etkiliyor. Göle ilçesinde soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 17, Göle'de eksi 22, Hanak'ta eksi 17, Çıldır'da eksi 18, Posof'ta eksi 10,9 ve Damal'da eksi 16,8 derece olarak kaydedildi.

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