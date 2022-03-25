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Ardahan'da bir ilçede eğitime ara verildi Mahsur kalan öğrenci servisi için köy halkı seferber oldu

İHA

Ardahan'da bir ilçede eğitime ara verildi Mahsur kalan öğrenci servisi için köy halkı seferber oldu

Ardahan’ın Göle ilçesinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Merkeze bağlı Yokuşdibi köyünde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisinin imdadına ise köylüler yetişti.
Ardahan’da geçen haftadan bu yana merkez ve ilçelerinde kar yağışı sürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Göle ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi. Göle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde köy yollarının kapalı olması, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kademelerde eğitimöğretime 25 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Öğrenci servisi yolda kaldı
Ardahan merkeze bağlı Yokuşdibi köyü güzergahında öğrencileri taşıyan okul servisi ise, yoğun kar nedeniyle köy içerisindeki yolda mahsur kaldı. Servis şoförü köylülerden yardım istedi. Köylüler traktör yardımı ile karda mahsur kalan okul servisini kurtarmayı başarırken, servisteki öğrenciler de okullarına ulaştı.
Öte yandan il genelinde kapalı olan 41 köy yolundan 35’i ulaşıma açıldı.

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