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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Valisi Öner, Halk Günü toplantısında vatandaşları dinledi

İHA

Ardahan Valisi Öner, Halk Günü toplantısında vatandaşları dinledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için Halk Günü toplantısı düzenledi.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşın sorunlarını dinledi. Kendisine iletilen iş, sağlık, ekonomik ve özel sorunları not alan Öner, çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.
Toplantıya katılan vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan Vali Hüseyin Öner, ''İnşallah bu yaptığımız toplantılarla sizlerin sorunlarına, dertlerine çare oluruz. Allah’ın izni ile bu şehirde herkesin derdine derman olmaya gayret edeceğiz ve önümüzdeki süreçte daha güzel hizmetler yapacağız. Bugün ifade ettiğiniz sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerinizi bizzat ben ve ilgili kurum müdürlerimiz takip edecek ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız.'' diye konuştu.

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